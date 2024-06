A Polícia Federal prendeu um homem preventivamente na manhã desta segunda-feira (17) em Erechim, no norte gaúcho, por suspeita de ter relação com tráfico internacional de drogas e armas de fogo. A ação foi no bairro Parque Lívia e incluiu ainda um mandado de busca e apreensão e quatro sequestros de bens e valores cumpridos.