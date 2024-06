Um jovem foi morto com dois tiros no fim da noite desta sexta-feira (7), em Passo Fundo. O crime aconteceu na rua Luís Ernesto Fazolo, no bairro Zacchia, e a vítima foi identificada como Luís Eduardo Santos Schuch, de 17 anos.



Conforme a Polícia Civil, o adolescente foi encontrado já sem vida na via pública por volta das 23h, com marcas de disparos de arma de fogo no peito e no ombro direito. Familiares informaram aos policiais que, momentos antes do crime, Luís teria recebido uma ligação no celular. Após o telefonema, ele saiu de casa sem informar para onde iria.