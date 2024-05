Dois homens de 29 e 30 anos foram presos em flagrante nessa sexta-feira (17) por armazenar e ocultar drogas em residências na Faixa Velha e no bairro Thomé de Souza, em Ijuí, no noroeste do RS. Eles também vão responder pelos crimes de associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo.