A Brigada Militar segue as buscas aos cinco detentos do regime semiaberto do Instituto Penal de Passo Fundo que fugiram nesse sábado (9). Segundo a ocorrência policial, eles serraram as grades que impediam acesso a um exaustor para chegar até o pátio. Depois eles conseguiram pular o muro da frente do alojamento.