A alta demanda fez com que o atendimento no Hospital Dia da Criança, de Passo Fundo, no norte do RS, demorasse mais de seis horas nesta terça-feira (2). Uma das mães que procurou a reportagem de GZH Passo Fundo, contou que chegou ao local por volta das 13h e somente com a chegada da reportagem, por volta das 19h30min, foi chamada para atendimento.