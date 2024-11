Em um mundo conectado, um diferencial competitivo é o atendimento humanizado

Nesta era de conectividade instantânea, estar presente vai muito além de existir fisicamente - ou nas redes sociais. Um desafio que se coloca para todas as organizações é a capacidade de se comunicar com seus clientes de maneira eficaz e com agilidade. Com as tecnologias que existem hoje, é simples disponibilizar canais de comunicação - o grande desafio é torná-los uma verdadeira ferramenta de conexão e atendimento, que proporcione o real acesso aos serviços com uma efetiva resolução de problemas.