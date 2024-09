Tradição Notícia

Café de Chaleira no CTG Estância Nova celebra os festejos farroupilhas em Passo Fundo

Entre as opções do menu, bolinho de chuva, grostoli, cuca e morcilha. Evento reuniu cerca de 800 pessoas no bairro Valinhos, na manhã deste domingo

08/09/2024 - 13h10min Atualizada em 08/09/2024 - 13h43min