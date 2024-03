A Polícia Civil investiga a morte de uma bebê recém-nascida em São Luiz Gonzaga, no noroeste do RS, na terça-feira (12). A família alega que houve negligência médica no atendimento em razão da demora no parto. O argumento é que a equipe médica do Hospital São Luiz Gonzaga teria se recusado a fazer o parto através de cesárea.