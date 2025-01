Ypiranga é superado pelo Juventude e estreia com derrota no Gauchão

Estreia do Canarinho foi no Estádio Alfredo Jaconi. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga quebrou a sequência de cinco temporadas sem perder em estreias e foi derrotado na abertura do Gauchão 2025. Nesta quarta-feira (22), o Canarinho foi superado por 2 a 0 pelo Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Gilberto marcou os gols da vitória Alviverde.

No domingo (26), às 19h, o Ypiranga visita o Avenida, em Santa Cruz do Sul. Já o Juventude enfrenta o Inter no sábado (25), às 16h30min, no Beira Rio.

O jogo

Na primeira etapa, o Ypiranga pouco conseguiu produzir do meio para frente. A equipe de Erechim teve de se defender por boa parte dos 45 minutos iniciais. A única tentativa foi aos quatro minutos, em um contra-ataque de Felipe Marques que, na hora da conclusão, mandou para fora.

Por outro lado, o Juventude dominou o campo de ataque, mas também não conseguiu chegar com perigo tantas vezes, mas foi certeiro em uma das conclusões. Aos 33 minutos, Kelvi cruzou na área e, no rebote do goleiro Edson, Gilberto finalizou no meio da rede para abrir o placar: 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Ypiranga conseguiu ter mais equilíbrio entre o meio-campo e o ataque. Com isso, conseguiu criar e chegar mais vezes na linha de meta defendida por Gustavo.

Aos 22 minutos, João Paulo cobrou falta para o Canarinho e obrigou o arqueiro Gustavo espalmar para escanteio. Na cobrança, Cristiano cabeceou com perigo e a bola explodiu no travessão.

Aos 33 minutos, um banho de água fria no time de Erechim. O árbitro da partida foi para o VAR e assinalou penalidade máxima em uma falta de Salas em Mandaca. Gilberto cobrou e mandou no canto direito para ampliar e fazer 2 a 0.

O Ypiranga tentou reagir aos 37 minutos, em uma finalização de voleio do zagueiro Willian Gomes, mas a bola explodiu no travessão e foi para fora.

Ficha técnica

Juventude

Gustavo; Ewerthon (Reginaldo, 35/2º), Abner (Danilo Boza, 35/2º), Cipriano e Felipinho; Kelvi (Davi Góes, 25/2º), Jadson e Mandaca; Ênio (Batalla, 25/2º), Erick Farias e Gilberto (Taliari, 35/2º). Técnico: Fábio Matias.

Ypiranga

Edson; Vitor Marinho (Rian, 44/2º), Willian Gomes, Heitor e Roca; Charles (Danielzinho, 15/2º), João Paulo (Galego, 32/2º), Felipe Marques (Salas, 15/2º); João Felipe (Lucas Ramos, int), Roger e Cristiano. Técnico: Matheus Costa.

Arbitragem

Francisco Soares Dias auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Conrado Bittencourt Berger. VAR: Douglas Schwengber da Silva.

Cartões amarelos: Gilberto, Kelvi, Abner, Mandaca (J), Vitor Marinho, Charles (Y).