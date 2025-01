Veja quantas vezes os clubes de Passo Fundo já participaram do Gauchão

Passo Fundo foi derrotado pelo Brasil-Pel na última rodada do Gauchão de 2017. Guilherme Canal / EC Passo Fundo, Divulgação

O Gauchão 2025 vai começar na quarta (22) e, mais uma vez, Passo Fundo não terá representantes na competição. Situação que se arrasta há alguns anos.

Conforme registros de Lucas Scherer, pesquisador de futebol e jornalista, a primeira participação de um clube da cidade no Gauchão foi em 1926, com o Sport Clube Gaúcho. No entanto, a última vez do município entre os grandes do Estado foi em 2017, com o Passo Fundo.

Tricolor foi o último representante

Na última vez em que o Tricolor esteve na Série A do Gauchão, foram cinco temporadas consecutivas, entre os anos de 2013 e 2017.

Ao todo, o Tricolor participou do Gauchão por 25 temporadas, totalizando 504 jogos. Foram 156 vitórias, 148 empates e 200 derrotas. A melhor colocação do Passo Fundo no Gauchão foi o sexto lugar nas temporadas de 1989, 2000 e 2013.

No entanto, a temporada 2017 marcou o rebaixamento do clube. O último jogo do Tricolor na Série A foi contra o Brasil-Pel, no Estádio Vermelhão da Serra, no dia 29 de março, quando o time era treinado por Leocir Dall”Astra. A equipe passo-fundense venceu por 2 a 1, mas o resultado não evitou o descenso.

Participações do Passo Fundo na Série A do Gauchão: 25

1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017

Gaúcho está há 18 anos longe da elite

O Gaúcho está há mais tempo sem disputar o Gauchão. Depois de conseguir subir de divisão em 2005, o clube ficou duas temporadas na Série A, até ser rebaixado em 2007. Depois disso, passou por uma crise, colocando o seu estádio em penhora e chegou a ter o futebol desativado. Em 2010, o futebol foi retomado, mas o clube nunca mais chegou perto do acesso à primeira divisão.

O Alviverde tem mais de 100 anos de história e participou do Gauchão em 22 temporadas. A primeira delas foi em 1926. A sua melhor colocação foi em 1939, quando ficou em terceiro lugar. No total, disputou 499 jogos na elite do Estadual. Foram 169 vitórias, 140 empates e 190 derrotas.

O último jogo do Gaúcho na elite do Estadual foi no dia 4 de abril de 2007, contra o Juventude. Apesar de ser mandante na rodada, o time passo-fundense precisou jogar no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pois o seu estádio Wolmar Salton, não tinha refletores para realizar jogos à noite. O Alviverde era treinado por Eduardo Gomes e empatou o jogo em 1 a 1 contra o Juventude.

Participações do Gaúcho na Série A do Gauchão: 22

1926, 1927, 1928, 1939, 1960, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977*, 1978, 1979, 1980, 1985, 2006 e 2007