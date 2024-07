O Rio Grande do Sul está próximo de saber quais serão as duas equipes que subirão para a Série A do Gauchão 2025. Nesta segunda-feira (22), às 20h, o Passo Fundo receberá o Monsoon pela partida de ida das semifinais da Divisão de Acesso. A partida será transmitida ao vivo pelo canal do Passo Fundo, no YouTube.