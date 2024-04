O União Frederiquense é um dos representantes da Região Norte na Divisão de Acesso 2024. O time de Frederico Westphalen busca retornar à elite estadual após participação no Gauchão de 2022. Para isso, a diretoria do Leão da Colina contratou um ídolo, velho conhecido do clube e "rei dos acessos": Ronaldinho Gramadense.