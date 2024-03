Estão abertas as inscrições para oficinas da Escola Pública de Arte e Criatividade Roberto Pirovano Zanatta, em Passo Fundo. As aulas para modalidades como pintura, teatro e música são de graça para crianças e adolescentes de três a 17 anos matriculados nas escolas públicas e privadas da cidade. Ao todo, são 300 vagas disponíveis. As matrículas podem ser feitas até o próximo sábado (16).