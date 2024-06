Pelo menos 200 famílias de Passo Fundo devem solicitar o Auxílio Reconstrução, recurso de R$ 5,1 mil destinado pelo governo federal à população desalojada, desabrigada ou com danos em suas casas após as enchentes que atingiram o RS. A estimativa é da Defesa Civil do município, que recebe o cadastro de moradores interessados.