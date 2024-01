Passo Fundo encerrou 2023 com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada: foram 39,6 mil admissões e 36,1 mil desligamentos registrados durante o ano passado. O setor que mais movimentou o mercado de trabalho no município foi o de serviços, com 49% das contratações, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça-feira (30).