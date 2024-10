A iniciativa do cheque-livro durante a 36ª Feira do Livro de Passo Fundo tem movimentado as vendas dos 13 livreiros participantes do evento. Uma iniciativa da prefeitura oportunizou o fornecimento de um voucher de R$ 40 a cerca de 18 mil alunos da rede municipal de ensino, que poderão adquirir exemplares na feira.