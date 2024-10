Conhecida pelos sucessos Rehab, Back to Black, You Know I’m No Good e Valerie, a cantora inglesa Amy Winehouse é tema de show que acontece em Carazinho na noite desta quinta-feira (24). Mas além das canções, o tributo à artista também traz outros elementos icônicos de suas performances, como instrumentos e figurino, em um espetáculo comovente que reafirma o legado da cantora.