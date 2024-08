Agita a cidade inteira Notícia

Preparação para o Festival Internacional de Folclore chega à reta final

Evento que é considerado o maior de Passo Fundo começa na noite de sexta-feira com expectativa de grande público. Ao todo, 17 grupos do Brasil e do Exterior se apresentarão no CTG Lalau Miranda e bairros da cidade

08/08/2024 - 13h38min Atualizada em 08/08/2024 - 14h30min