A Cantata Natalina surgiu como uma forma de homenagear os 150 anos da cidade de Passo Fundo e consolidou-se, entrando oficialmente nos calendários do município e do Estado. Promovida pela Rede de Educação Notre Dame, a apresentação atrai milhares de pessoas para prestigiar de perto o espetáculo. Em sua 18ª edição, o tema escolhido para ser o fio condutor do roteiro é a sabedoria, sob o lema “Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça”.