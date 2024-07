Procissão de São Cristóvão reúne milhares de fiéis em Passo Fundo

A previsão de chuva para a manhã deste domingo (28) não se confirmou em Passo Fundo, para alegria dos milhares de fiéis que participaram da 63ª edição da procissão de São Cristóvão. O santo é padroeiro de motoristas e agricultores, que percorreram o caminho de cerca de nove quilômetros entre o bairro Boqueirão e a Igreja Matriz da cidade, no norte do RS.



Há mais de seis décadas, a festa acontece tradicionalmente sempre no quarto domingo de julho. Em dezembro do ano passado, a procissão de São Cristóvão se tornou patrimônio cultural imaterial de Passo Fundo, uma iniciativa de Legislativo e Executivo municipais.