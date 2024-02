Com 384 estabelecimentos religiosos, Passo Fundo concentra a maior fatia de templos do norte gaúcho, com 40% do total. O dado é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que passou a levantar todos os endereços dos municípios brasileiros por meio de georreferenciamento no Censo de 2022. O órgão em Passo Fundo abrange outros 25 municípios da região, que somam 581 centros dedicados a diferentes religiões.