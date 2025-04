Rio Grande mais forte pela potência da inovação

Por Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

O mesmo lugar que ficou um mês submerso pelas águas da maior catástrofe climática da história do nosso Estado se transforma em vitrine de esperança, reconstrução e futuro. Começa hoje e segue até sexta-feira, no Cais Mauá, em Porto Alegre, a quarta edição do South Summit Brazil, que consolida o Rio Grande do Sul como referência global — e que neste ano assume papel ainda mais relevante: mostrar ao Brasil e ao mundo que a inovação é peça-chave para a reativação econômica e o fortalecimento da resiliência.

O South Summit é expressão do nosso compromisso em fazer da criatividade e do conhecimento motores da reconstrução. Ao reunir mentes inquietas por soluções disruptivas, simboliza o espírito gaúcho que transforma desafios em oportunidades.

A inovação está no centro do Plano Rio Grande, estratégia do governo estadual para impulsionar a recuperação econômica e ampliar a resiliência diante dos eventos extremos que marcam nosso tempo. Do mapeamento de áreas atingidas para automatizar o acesso a benefícios sociais ao fomento de startups, apostamos em soluções inovadoras — como novos métodos construtivos para habitação social e repasses fundo a fundo para apoio aos municípios. Inovar é mais do que criar tecnologias, é mudar realidades.

Não à toa somos o Estado mais inovador do Brasil, segundo o CLP

A força desta agenda reflete resultados concretos. Entre 2.129 startups inscritas na competição do South Summit, apenas 50 chegaram à final. Das 28 brasileiras finalistas, 11 são gaúchas — o maior número entre os Estados, o que comprova a vitalidade do nosso ecossistema de inovação. E esse ecossistema é fruto de uma escolha clara: investir em ciência, tecnologia e inovação. Com mais de R$ 500 milhões desde 2019, nosso governo já é o que mais investiu na área nas últimas décadas. Para 2025, anunciamos o maior aporte anual da história: R$ 360 milhões — cinco vezes mais do que a média dos últimos 10 anos. Não à toa somos o Estado mais inovador do Brasil, segundo o Centro de Liderança Pública (CLP).