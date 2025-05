Jornal salvadorenho denuncia 'perseguição' por revelar suposto acordo de Bukele com gangues

O jornal digital El Faro denunciou que o Ministério Público de El Salvador prepara a prisão de seus jornalistas por publicar entrevistas com membros de gangue que revelaram um susposto acordo com o presidente Nayib Bukele que lhe permitiu chegar ao poder, o que o governo negou neste domingo (4).

O El Faro divulgou entre quinta-feira e sábado as entrevistas segundo as quais as guangues ajudaram Bukele a ganhar a prefeitura de San Salvador em 2015 e a presidência em 2019, em troca de dinheiro e benefícios para membros presos.