Reforma tributária e prevenção de litígios

Por Cristiane da Costa Nery, Procuradora do município de Porto Alegre e Júlia Silva Araújo Carneiro, Procuradora do Estado do Rio de Janeiro

Está em tramitação no Congresso o Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/24, que busca regulamentar a estrutura do comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), entidade prevista na reforma tributária para viabilizar o exercício integrado por Estados, Distrito Federal e municípios, das competências administrativas referentes ao novo imposto.

A Emenda Constitucional nº 132 assegurou a procuradores e auditores de carreira o exercício de suas competências exclusivas, facultando hipóteses de delegação ou compartilhamento a serem coordenadas pelo comitê gestor.

Cabe ao legislador detalhar como se efetivará o princípio da cooperação não só entre entes federativos, mas também entre as carreiras, de forma a racionalizar e aperfeiçoar atividades de constituição e cobrança do crédito tributário, sempre com atenção à prevenção de litígios.

Daí a importância de qualificar a gestão fiscal e aprimorar o controle de validade dos créditos

No âmbito da advocacia pública, a atuação coordenada das procuradorias dos Estados, DF e municípios deve conduzir ao fortalecimento do controle de legalidade dos créditos tributários no momento da inscrição em dívida ativa, prevenindo litígios. Cabe, portanto, olhar atento à consensualidade, especialmente em um momento em que se efetivam os métodos autocompositivos para o direito tributário, como a transação e a mediação.

No ponto, é importante que o PLP 108/24 esteja alinhado com legislações existentes e projetos de lei sobre a reforma do processo tributário elaborados por comissão de juristas presidida pela ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, dialogando diretamente com os meios de autocomposição de conflitos.