Novos tempos para o polo naval

A trajetória até este momento foi marcada por desafios. Desde 2016, quando as atividades navais foram interrompidas, um intenso processo de reestruturação empresarial foi conduzido com responsabilidade. A aprovação do plano de recuperação judicial, em 2018, abriu caminho para um novo modelo de gestão, que garantiu o cumprimento de compromissos e permitiu a retomada gradual das operações. Em 2021, os primeiros sinais dessa recuperação se tornaram visíveis, com serviços de reparo de embarcações — seguidos do desmantelamento sustentável das plataformas P-32 e P-33.