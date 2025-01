Redes sociais, fake news e a liberdade de expressão

As redes sociais transformaram a maneira como as pessoas compartilham informações, permitindo o livre debate em escala global e dando voz a grupos antes marginalizados. Contudo, essa abertura também trouxe desafios, como a disseminação de fake news e a manipulação da opinião pública.

A velocidade com que informações falsas se espalham nas redes amplia um problema inerente à natureza humana: a tendência de criar e disseminar mentiras . Ainda assim, o combate à desinformação não pode ser usado como pretexto para restringir a liberdade de expressão. Esse direito só é verdadeiro quando pleno, permitindo a manifestação de ideias, mesmo que controversas ou impopulares. Os abusos já são previstos no Código Penal, que pune injúria, difamação, racismo, homofobia e incitação ao crime. A liberdade de expressão, portanto, não é um salvo-conduto para práticas ilícitas, mas deve ser protegida contra controles arbitrários e tentativas de censura.

A solução para as fake news não está na censura, mas no fortalecimento de uma sociedade educada e capaz de avaliar criticamente o que consome. Redes sociais e governos devem promover transparência e estimular a verificação de fatos, em vez de assumirem o papel de censores. Qualquer restrição ao direito de expressão cria precedentes perigosos para o controle do discurso público, ameaçando o pluralismo e o debate democrático.