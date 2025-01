Acordo Gaúcho: um marco na retomada econômica

O Rio Grande do Sul possui uma dívida ativa que ultrapassa R$ 56 bilhões, dos quais mais de R$ 40 bilhões já estão em cobrança judicial. São processos caros e burocráticos, que se arrastam por décadas, com pouca expectativa de êxito. A história mostra que muitos empreendimentos acabam falindo antes mesmo da conclusão dessa árdua e morosa disputa jurídica.

Foi com esse diagnóstico que propus, na Assembleia Legislativa, o projeto que deu origem ao Acordo Gaúcho, sancionado no final do ano passado pelo governador. Inspirada em uma legislação de São Paulo, comprovadamente bem-sucedida, essa nova lei vai além da regularização fiscal: é um instrumento de recuperação econômica e uma verdadeira inovação legislativa. Afinal, jamais se resolveriam problemas antigos usando os mesmos métodos de sempre.