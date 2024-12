Crise climática: agenda inadiável

Por Mônica Fenalti Delgado Pasetto, vice-presidente do GT, procuradora do Trabalho, coordenadora do MPT em Novo Hamburgo

As enchentes de 2024 cobraram um preço alto, causando perdas irreparáveis e afetando profundamente o setor econômico-laboral. A situação exigiu respostas rápidas e coordenadas, já que a legislação trabalhista não oferece diretrizes claras para enfrentar desastres dessa magnitude.

Diante disso, o Ministério Público do Trabalho criou o Grupo de Trabalho Desastres Climáticos, como agente de interlocução com o poder público, empregadores e trabalhadores e como promotor de informação adequada num contexto de instabilidade.

A OIT, há muito, aponta que as mudanças climáticas impactam a produtividade e os direitos trabalhistas

Foram emitidas três recomendações estratégicas: a nº 1, aos municípios, para emissão de atestados de exposição às enchentes, para justificar faltas ao trabalho; a nº 2, privilegiando a adoção de medidas alternativas à despedida, como teletrabalho e férias coletivas; e a nº 3, com orientações sobre segurança no retorno ao trabalho, como desinfecção e uso de EPIs. O MPT também recebeu 311 denúncias contra empregadores na crise.

Apesar do trabalho pioneiro, o problema não é novo. A OIT, há muito, aponta que as mudanças climáticas impactam a produtividade e os direitos trabalhistas, reforçando a necessidade de políticas para proteger empregos e garantir condições justas de trabalho. No Brasil, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios, em 11 anos, 94% dos municípios registraram estado de emergência ou de calamidade decorrentes do clima.

Por isso, é urgente uma agenda legislativa interdisciplinar que contemple os desastres climáticos, em todas as suas fases, com reforço à legislação já existente. A exemplo, a NR nº 1 do MTE, que impõe a identificação dos riscos externos (como desastres naturais) para a proteção dos trabalhadores.