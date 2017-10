Uma comitiva com representantes da 8ª Turismate visitou, nesta terça-feira (24), a redação integrada de GaúchaZH e Diário Gaúcho. A festividade, com entrada gratuita, ocorre de 17 a 19 de novembro no Parque do Ibama, em Ilópolis, com o intuito de celebrar e valorizar a cultura da erva-mate – base da economia do município localizado no Vale do Taquari, a 200 quilômetros de Porto Alegre.