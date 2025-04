Câmara de Representantes dos EUA aprova projeto que pretende limitar medidas dos juízes

Aprovado com 219 votos a favor e 213 contra, o texto segue agora para o Senado, onde praticamente não tem chances de ser aprovado.

Embora os republicanos tenham a maioria de 53 das 100 cadeiras no Senado, as normas da Câmara Alta exigem 60 votos para que a proposta seja aprovada.

O texto pretende restringir o alcance das decisões dos juízes federais. Eles não poderiam mais impor medidas cautelares com aplicação nacional, as decisões seriam limitadas apenas às partes diretamente envolvidas no caso.