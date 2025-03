Trump anuncia contrato com Boeing para nova geração de aviões de combate F-47

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (21) a assinatura de um contrato com a Boeing para uma nova geração de aviões de combate.

Após uma rigorosa e exaustiva concorrência entre algumas das principais empresas aeroespaciais dos Estados Unidos, a Força Aérea concederá o contrato da plataforma Next Generation Air Dominance (NGAD) à Boeing", declarou Trump à imprensa no Salão Oval da Casa Branca.

O contrato tem como objetivo continuar o desenvolvimento do substituto do avião de combate furtivo F-22, que já está em atividade há duas décadas, para produzir uma aeronave nova e mais avançada que poderá operar junto com drones não tripulados.