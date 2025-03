Rússia confirma que Trump e Putin conversarão por telefone na terça-feira

A Rússia confirmou na segunda-feira (17) que os presidentes russo e americano, Vladimir Putin e Donald Trump, conversarão por telefone na terça-feira, pela segunda vez oficialmente desde o retorno do republicano à Casa Branca em janeiro.

Trump declarou à imprensa que ambas as partes haviam "trabalhado muito" para alcançar uma solução do conflito ucraniano e que falaria com Putin na terça-feira.