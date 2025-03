Retrospectiva de Artemisia Gentileschi permite redescobrir em Paris uma heroína da arte

Pintora em uma época violenta e caótica, a italiana Artemisia Gentileschi (1593-1656) foi uma mestra do claro-escuro que caiu no gosto das cortes europeias, uma mulher atingida pela tragédia e agora protagonista de sua primeira retrospectiva em Paris.

Órfã de mãe quando era uma menina, seu pai, o pintor Orazio Lomi Gentileschi, a educa com pulso firme em seu ateliê, de onde a deixa sair apenas em sua juventude.

Aos 17 anos, assinou seu primeiro quadro, "Susana e os velhos" (1610). Alguns meses depois, Agostino Tassi, seu mentor, pintor e amigo de seu pai, a estuprou no ateliê.

Artemisia Gentileschi foi torturada para comprovar se ela havia dito a verdade. Seus dedos foram esmagados. Tassi foi finalmente condenado, mas a proteção do papa fez com que ele fosse condenado apenas ao exílio.

"É uma mulher de grande caráter, com uma personalidade extremamente forte. Uma mulher pintora em um meio extremamente masculino", declara Pierre Curie, conservador do museu e um dos curadores da exposição, junto com Patrizia Cavazzini e Maria Cristina Terzaghi.