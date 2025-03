Juíza federal suspende proibição de pessoas trans no Exército americano

Uma juíza federal dos Estados Unidos suspendeu nesta terça-feira (18) a proibição de pessoas transgênero no Exército determinada pelo governo do presidente Donald Trump.

Citando a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que estabelece que "todos os seres humanos são criados iguais", uma juíza federal de Washington suspendeu o decreto firmado em janeiro por Trump que exclui as pessoas trans das forças armadas.

"Para garantir que tenhamos a força de combate mais letal do mundo, eliminaremos de nossas forças armadas a ideologia transgênero", disse Trump em 27 de janeiro na Flórida, antes de especificar, no avião de volta a Washington, que havia firmado um decreto com tal efeito.