Papa Francisco tem noite tranquila e segue apresentando "leve melhora", informa o Vaticano

Na tarde de domingo (9), o pontífice agradeceu à equipe médica em sua mensagem do Angelus dominical, que pela quarta semana ele enviou por escrito em vez de entregá-la no Palácio Apostólico na Praça de São Pedro.

"Irmãos e irmãs, durante minha longa hospitalização, também experimentei a dedicação do serviço e a ternura no cuidado, especialmente por parte dos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço do fundo do meu coração", escreveu ele.