Conflitos continuam na Caxemira mesmo após acordo de cessar-fogo entre Índia e Paquistão

Pessoas de ambos os lados da Linha de Controle, que divide o território, relataram intensas trocas de tiros entre as tropas indianas e paquistanesas. Os combates diminuíram na manhã deste domingo (11).

Índia e Paquistão haviam concordado com a trégua no dia anterior, após negociações para conter o mais grave confronto militar entre os países em décadas, desencadeado por um massacre a tiros de turistas que a Índia atribui ao Paquistão — acusação negada por Islamabad.

Como parte do cessar-fogo, os vizinhos com armas nucleares concordaram em interromper imediatamente todos os disparos e ações militares por terra, ar e mar. No entanto, horas depois, ambos acusaram o outro de violar o acordo repetidamente.