Dois homens são declarados culpados de tentar matar jornalista iraniana exilada nos EUA

Dois homens foram declarados culpados nesta quinta-feira (20) por um júri popular de tentar sequestrar e assassinar a jornalista e dissidente iraniana Masih Alinejad, exilada nos Estados Unidos, informaram fontes do tribunal.

A promotoria do tribunal federal do distrito sul de Manhattan acusou Rafat Amirov e Polad Omarov, membros da máfia russa, de terem agido a mando de uma rede da qual participava um general da Guarda Revolucionária do Irã para sequestrar e assassinar a jornalista, que precisou fugir de seu país em 2009.