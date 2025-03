Aos 90 anos Notícia

Daniel Kahneman, vencedor de Nobel de Economia, optou por morte assistida no ano passado

Wall Street Journal revelou que o ganhador do prêmio enviou e-mails para as pessoas mais próximas informando a decisão. Suicídio, na Suiça, aconteceu em 27 de março do ano passado

17/03/2025 - 11h35min