As disputas em torno do projeto de Código de Mineração submarino

Depois de mais de dez anos de negociações, o futuro do "Código da Mineração" destinado a regular a mineração submarina em águas profundas, voltará a ser debatido a partir desta segunda-feira (17) em Kingston (Jamaica), com a esperança de que seja aprovado este ano sob a pressão da indústria.

É uma grande tarefa que se acelerou sob a pressão da indústria: a empresa canadense The Metals Company prevê apresentar em junho a primeira solicitação de contrato de mineração através da sua filial Nori (Nauru Ocean Resources Inc.).

Segundo prevê o duplo mandato outorgado pela Convenção das Nações sobre o Direito do Mar (UNCLOS), o código da mineração deve organizar a exploração de minerais cobiçados (cobalto, manganês, níquel etc) e proteger o meio ambiente, em um contexto de grandes lacunas científicas nos conhecimentos sobre alguns ecossistemas de difícil acesso.

Na ausência de consenso, as negociações sobre o código prosseguem.

O Conselho da IAMF, órgão executivo formado por 36 dos 169 Estados-membros, trabalhará durante as duas próximas semanas sobre um texto "consolidado" de 250 páginas cheio de colchetes, frases tachadas e comentários sobre desacordos, ao qual foram acrescentadas dezenas de emendas apresentadas por Estados, empresas e ONGs.

"Contamos mais de 2.000 elementos no texto que ainda estão sendo debatidos", disse à AFP Emma Wilson, da ONG Deep Sea Conservation Coalition, que se mostrou muito cética sobre a possibilidade de concluir o acordo antes de 2025, como estava previsto.

Assim como ocorre com os contratos de exploração, qualquer entidade que deseje obter um contrato de exploração deverá contar com o patrocínio de um Estado.

A Nori, que espera explorar nódulos polimetálicos (pedras ricas em metais estratégicos) em uma área do Pacífico a partir de 2026, é patrocinada por Nauru, um pequeno Estado insular da Oceania.

Segundo as linhas gerais do texto, a avaliação do plano de exploração passará primeiro pelas mãos da Comissão Jurídica e Técnica da IAMF, um organismo acusado pelas ONGs de ser pouco transparente e favorável à indústria.