Shakira cancela show em Lima após ser hospitalizada de emergência

A estrela pop colombiana Shakira foi hospitalizada de emergência em Lima com dores abdominais, o que a levou a cancelar o show agendado para este domingo (16), informou a cantora em suas redes sociais.

"Os médicos que me atendem me informaram que não estou em condições de apresentar um show esta noite", anunciou Shakira em sua conta no Instagram.

Na mensagem de texto em espanhol e inglês, a cantora de 48 anos informou ter ido "à emergência com um quadro abdominal". "Estou hospitalizada", acrescentou.

"Espero amanhã (segunda-feira) estar melhor e que me deem alta antes de poder apresentar-lhes o espetáculo que preparei para todos vocês", acrescentou.

Shakira chegou a Lima no sábado, vinda do Brasil, onde iniciou, no Rio de Janeiro, sua primeira turnê em sete anos, com uma apresentação eletrizante.

A cantora está na clínica privada Delgado, no distrito turístico de Miraflores, em Lima, aonde foram vários fãs.

O Peru é a segunda escala da turnê mundial de "Las mujeres ya no lloran", a primeira em sete anos da famosa e popular cantora colombiana.

Na capital peruana, Shakira tinha agendados dois shows no estádio Nacional, neste domingo e na segunda-feira, com ingressos esgotados há semanas.

No estádio olímpico Nilton Santos, com capacidade para 46.000 pessoas, no Rio, a artista apresentou um show que alternou as canções de seu 12º álbum, que dá nome à turnê, e os clássicos mais amados de seu público.

Com mais de 90 milhões de discos vendidos em todo o mundo, quatro Grammys e 11 Grammys latinos, Shakira se consolidou como uma das artistas latinas de maior sucesso da história.

O álbum "Las mujeres ya no lloran", lançado em março de 2024, inclui colaborações com artistas como Rauw Alejandro, Karol G, Ozuna e Cardi B.

A turnê de Shakira ainda tem previstos shows em Colômbia, Chile, Argentina e México. Depois, ela seguirá para Estados Unidos e Canadá, totalizando quase 50 apresentações.