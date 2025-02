Secretário-geral da ONU faz apelo por cumprimento de cessar-fogo e liberação de reféns em Gaza

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta terça-feira, 11, que todas as partes envolvidas no conflito em Gaza cumpram integralmente os compromissos do acordo de cessar-fogo e evitem uma retomada das hostilidades. Em uma publicação no X (antigo Twitter), Guterres alertou que o reinício dos combates levaria a uma "imensa tragédia".