Impacto ambiental da IA generativa em cinco números

Cada pesquisa no ChatGPT, o chatbot da OpenAI que pode gerar todos os tipos de conteúdo com uma simples solicitação, consome 2,9 Wh de eletricidade.

Isso é 10 vezes superior ao gasto de uma pesquisa no Google, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA).

Atualmente, a OpenAI reivindica 300 milhões de usuários semanais, com cerca de um bilhão de solicitações enviadas diariamente.

Além do ChatGPT, que popularizou a IA generativa com seu lançamento em 2022, há uma grande variedade de bots de conversação.

Só na França, por exemplo, quase 70% dos jovens de 18 a 24 anos relatam usar essa tecnologia, segundo uma pesquisa do instituto de pesquisa Ifop.

- 3% do consumo de eletricidade em 2030

Os data centers, que armazenam as informações e fornecem a enorme capacidade de computação exigida pela IA, estão no centro dessa tecnologia.

Em 2023, estas infraestruturas digitais foram responsáveis por quase 1,4% do consumo global de eletricidade, de acordo com um estudo da Deloitte.

Com o rápido crescimento do uso, o número pode chegar a 3% dos gastos globais até 2030, cerca de 1.000 TWh, o consumo anual combinado da França e da Alemanha, diz a consultoria.

Nesse ritmo, 40% dos data centers dedicados à inteligência artificial não receberão fornecimento de energia suficiente até 2027, de acordo com um estudo da empresa norte-americana Gartner.

Os especialistas de Oxford chegaram a uma conclusão semelhante em 2021, calculando que uma única sessão de treinamento do GPT-3, o modelo OpenAI que sustenta o ChatGPT, produziu 224 toneladas de CO2.

E para progredir, as empresas precisam treinar milhares de modelos.

No entanto, é difícil avaliar com precisão as emissões de gases de efeito estufa causadas pela IA generativa.