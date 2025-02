Honda e Nissan anunciam o fim das negociações para fusão

As montadoras japonesas Honda e Nissan confirmaram nesta quinta-feira (13) o fim das negociações para uma fusão, anunciadas em dezembro.

As empresas afirmaram em um comunicado conjunto que "seria mais apropriado cessar as discussões e encerrar o memorando de entendimento", assinado no final de 2024.

A fusão criaria a terceira maior fabricante de veículos do mundo e aspirava disputar o mercado com os principais nomes do setor de automóveis elétricos, como a americana Tesla e as empresas chinesas.

A direção da Honda insistiu em dezembro que não se tratava de um resgate financeiro para a Nissan, que no ano passado anunciou o corte de milhares de postos de trabalho após uma queda de 93% em seu lucro no primeiro semestre.

A imprensa japonesa informou que as discussões foram interrompidas depois que a Honda propôs transformar sua rival em dificuldades em uma filial, e não integrar a Nissan sob uma nova holding, como estava previsto no plano de dezembro.

No comunicado conjunto, as empresas confirmaram que a Honda "propôs mudar a estrutura, passando de estabelecer uma sociedade conjunta de holding (...) para uma estrutura em que a Honda seria a empresa-matriz e a Nissan a filial por meio de uma troca de ações".

"Como resultado das discussões, as duas empresas concluíram que, para priorizar a rapidez na tomada e execução de decisões em um mercado cada vez mais volátil ao entrar na era dos veículos elétricos, seria mais apropriado cessar as discussões", acrescenta a nota.

As empresas, no entanto, afirmaram que continuarão "colaborando no âmbito de uma aliança estratégica direcionada para a nova era dos veículos inteligentes e elétricos, buscando criar novo valor e maximizar o valor corporativo de ambas".