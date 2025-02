Família confirma que corpo entregue pelo Hamas na sexta-feira é de Shiri Bibas

Hostage and Missing Families Forum / Divulgação

A família de Shiri Bibas anunciou neste sábado (22) que o novo corpo entregue à Cruz Vermelha na sexta-feira (21) foi identificado como sendo da argentina-israelense Shiri Bibas, sequestrada em 7 de outubro de 2023, com os filhos e com o marido.

"Após o processo de identificação no Instituto Médico Legal, recebemos esta manhã a notícia que mais temíamos. Nossa Shiri foi morta em cativeir o e agora voltou para casa para seus filhos, marido, irmã e toda a sua família para descansar", disseram os Bibas em um comunicado.

As Forças Armadas de Israel, porém, afirmaram que o corpo entregue pelo Hamas como sendo de Shiri, não seria dela .

Israel exigiu que o Hamas devolva o corpo de Shiri Bibas. "Pedimos ao Hamas que devolva Shiri Bibas, assim como todas as pessoas sequestradas", escreveu no Telegram o porta-voz do exército israelense, Avichay Adraee.