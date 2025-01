Zelensky pede 200.000 soldados europeus para garantir a paz com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que qualquer acordo de paz com a Rússia deve ser supervisionado por pelo menos 200.000 soldados da paz europeus, segundo informações divulgadas em Kiev nesta quarta-feira (22).

Em uma mensagem no Fórum Econômico Mundial em Davos, um dia antes, Zelensky disse que qualquer acordo para encerrar o conflito com a Rússia exigiria a supervisão de um grande contingente estrangeiro de soldados da paz.

Ele explicou que, dado o tamanho do Exército ucraniano em comparação com o da Rússia, "precisamos de contingentes com um número muito grande de soldados" para garantir qualquer acordo de paz. "Duzentos mil. Esse é o mínimo. Caso contrário, não é nada", enfatizou.