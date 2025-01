UE e China alertam contra atritos comerciais após retorno de Trump à Casa Branca

A presidente da Comissão Europeia também afirmou que a Europa "deve se envolver de maneira construtiva com a China - para encontrar soluções do nosso interesse mútuo", apesar das crescentes tensões comerciais entre os dois.

Bruxelas provocou a ira de Pequim com uma série de investigações que visam subsídios estatais no setor de tecnologia verde, além de impor tarifas sobre carros elétricos chineses.

Von der Leyen reiterou seu compromisso com o livre comércio, apontando para acordos recentes da UE com Suíça, México e Mercosul.

"Mas, normalmente, a cooperação e o entendimento com os outros também estão no seu próprio interesse."

Scholz usou seu discurso para fazer outra crítica ao proprietário da Tesla e do X, Elon Musk, que irritou o chanceler com seu apoio ao partido de extrema direita AfD da Alemanha.

Além das tarifas, Trump também abalou o mundo com sua decisão de retirar os EUA do Acordo de Paris sobre o clima.

Conflitos no Oriente Médio também estão em alta na agenda, com o presidente israelense, Isaac Herzog, e o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, falando em sessões separadas durante o primeiro dia completo do fórum.