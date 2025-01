Trump diz que vai acabar com a regulação do meio ambiente

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu neste domingo, dia 19, véspera de sua posse, acabar com normas ambientais em vigor no país. "Vamos cortar a regulação do meio ambiente, que foi criada para parar com o progresso neste país", disse, durante comício no ginásio Capital One, em Washington. Citando o petróleo, que ele chamou de "ouro líquido", Trump declarou: "Vamos recuperar nossa riqueza". Ele tem prometido acabar com iniciativas adotadas pelo governo de Joe Biden para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.