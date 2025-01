Justiça francesa interroga estuprador Dominique Pelicot por casos dos anos 1990

Dominique Pelicot, condenado em dezembro a 20 anos de prisão por drogar e estuprar sua ex-mulher Gisèle com homens desconhecidos, foi interrogado pela Justiça francesa nesta quinta-feira (30) para esclarecer seu papel em dois casos não resolvidos da década de 1990, disse sua advogada.

"É um reconhecimento muito parcial", disse sua advogada, Béatrice Zavarro, a jornalistas antes do início de seu interrogatório.

As datas de ambas as agressões são bem anteriores ao início dos estupros com submissão química que ele cometeu entre 2011 e 2020 contra sua esposa. Esse intervalo de tempo gera temores de outras possíveis vítimas nesse período