Dólares em miniatura: bolivianos recorrem à divindade aimará contra um 2025 sombrio

"Dólar, dólar, dólar, dólar!". O grito ecoa na Feira Alasita, o famoso mercado de miniaturas de La Paz, que conta com a presença de milhares de bolivianos ansiosos para comprar um talismã contra a seca de dólares e combustível que vêm sofrendo há meses.

As pessoas se reúnem para comprar miniaturas que representam seus desejos para 2025, desde veículos, casas e produtos básicos até diplomas universitários, que depois são abençoados com incenso entre as orações para transformá-los em amuletos.