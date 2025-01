Centenas de casais do mesmo sexo celebram união com entrada em vigor de lei na Tailândia

Dois conhecidos atores se casaram nesta quinta-feira (23) com a entrada em vigor da lei que autoriza a união entre pessoas do mesmo sexo na Tailândia, onde centenas de casais LGBTQIA+ esperam seguir seus passos.

Os atores Apiwat "Porsch" Apiwatsayree, de 49 anos, e Sappanyoo "Arm" Panatkool, de 38, chegaram vestidos com ternos beges ao cartório de Bangcoc, onde receberam a certidão de casamento.

Ao mesmo tempo, as mulheres Sumalee Sudsaynet, de 64 anos, e Thanaphon Chokhongsung, de 59, se casaram em outro bairro da capital.

A Tailândia é o primeiro país do sudeste asiático a autorizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o terceiro no continente asiático, depois de Taiwan e Nepal.